Лу Уильямс не удивлен игре Хардена: «Он все еще система и ему комфортно, когда все упирается в него»

Лу Уильямс не удивлен успешной игре Джеймса Хардена и его «Клипперс».

Калифорнийцы начали сезон без травмированной звезды Кавая Ленарда .

«Когда успех Джеймса Хардена зависел от того, что на площадке должен находиться кто-то другой? В подобных ситуациях он и чувствует себя наиболее комфортно. Мы говорим о бывшем MVP лиги. Он все еще система? Я думаю, да.

Ему не на кого опереться. Но здесь он и показывает свой лучший баскетбол, когда он – парень, на которого все полагаются, когда у него в руках мяч и все упирается в него. Он является защитником, который должен владеть мячом. Ему нужен мяч, чтобы добиться успеха. Вы даете ему мяч, он выигрывает матчи», – заявил бывший игрок НБА .

В 3 матчах Харден набирает 25,3 очка, 8,3 подбора и 11,7 передачи за игру.