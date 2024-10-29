Лу Уильямс не удивлен игре Хардена: «Он все еще система и ему комфортно, когда все упирается в него»
Лу Уильямс не удивлен успешной игре Джеймса Хардена и его «Клипперс».
Калифорнийцы начали сезон без травмированной звезды Кавая Ленарда.
«Когда успех Джеймса Хардена зависел от того, что на площадке должен находиться кто-то другой? В подобных ситуациях он и чувствует себя наиболее комфортно. Мы говорим о бывшем MVP лиги. Он все еще система? Я думаю, да.
Ему не на кого опереться. Но здесь он и показывает свой лучший баскетбол, когда он – парень, на которого все полагаются, когда у него в руках мяч и все упирается в него. Он является защитником, который должен владеть мячом. Ему нужен мяч, чтобы добиться успеха. Вы даете ему мяч, он выигрывает матчи», – заявил бывший игрок НБА.
В 3 матчах Харден набирает 25,3 очка, 8,3 подбора и 11,7 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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