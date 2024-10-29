Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса после промаха: «Вот это кирпичще! Он хочет построить дом в Финиксе»

Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса из «Санз» после промаха.

В середине третьей четверти разыгрывающий «Финикса » попал в щит, мяч не коснулся дужки.

– Вот это кирпичще!

– Он же проводит первый сезон за них, так что хочет построить себе дом в Финиксе.

Стоит отметить, что лидер «озерников» Леброн Джеймс в понедельник реализовал 3 из 14 с игры, набрав 11 очков.

«Лейкерс » потерпели первое поражение в сезоне – 104:109.