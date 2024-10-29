Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса после промаха: «Вот это кирпичще! Он хочет построить дом в Финиксе»
Комментаторы «Лейкерс» подкололи Тайуса Джонса из «Санз» после промаха.
В середине третьей четверти разыгрывающий «Финикса» попал в щит, мяч не коснулся дужки.
– Вот это кирпичще!
– Он же проводит первый сезон за них, так что хочет построить себе дом в Финиксе.
Стоит отметить, что лидер «озерников» Леброн Джеймс в понедельник реализовал 3 из 14 с игры, набрав 11 очков.
«Лейкерс» потерпели первое поражение в сезоне – 104:109.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bricks Center
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