Представлены 30 площадок для Кубка НБА
НБА представила дизайн площадок для второго в истории внутрисезонного турнира.
Кубок НБА стартует 12 ноября. Матчи снова будут проходить на уникальных, полностью окрашенных площадках, но дизайн будет отличаться от прошлогоднего.
Все 30 площадок, разработанные художником Виктором Соломоном, «представляют собой три концентрических круга, исходящих из центра площадки в тональных оттенках основного цвета команды».
Концентрические круги представляют три этапа турнира: групповой этап, четвертьфиналы и Лас-Вегас.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: CBS Sports
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