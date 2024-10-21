Кори Кисперт подпишет контракт на 4 года и 54 миллиона долларов с «Вашингтоном»

«Уизардс» продлят Кори Кисперта.

Форвард (25 лет, 198 см) подпишет с клубом соглашение на 4 года и 54 миллиона долларов.

Кисперт был выбран 15-м на драфте-2021 НБА .

В прошлом регулярном чемпионате форвард набирал 13,4 очка, 2,8 подбора и 2 передачи в среднем, реализуя 38,3% бросков из-за дуги.

«Вашингтон » закончил сезон 14-м в Восточной конференции с результатом 15-67.