Кори Кисперт подпишет контракт на 4 года и 54 миллиона долларов с «Вашингтоном»
«Уизардс» продлят Кори Кисперта.
Форвард (25 лет, 198 см) подпишет с клубом соглашение на 4 года и 54 миллиона долларов.
Кисперт был выбран 15-м на драфте-2021 НБА.
В прошлом регулярном чемпионате форвард набирал 13,4 очка, 2,8 подбора и 2 передачи в среднем, реализуя 38,3% бросков из-за дуги.
«Вашингтон» закончил сезон 14-м в Восточной конференции с результатом 15-67.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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