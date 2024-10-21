«Сиксерс» оптимистично настроены по поводу состояния здоровья Тайриза Макси и Джареда Маккейна
Тайриз Макси и Джаред Маккейн восстанавливаются после повреждений.
По словам главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса, Макси, который травмировал палец руки в последнем предсезонном матче, «чувствует себя отлично».
«Мы убрали его исключительно в качестве меры предосторожности. Все хорошо», – отметил Нерс.
Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения во время предсезонного матча против «Бруклина». Новичок «Филадельфии» получил только ушиб легкого.
Как отметил Нерс, Маккейн активно занимается по индивидуальной программе и близок к возвращению в общую группу.
«Он восстанавливается и прогрессирует отличными темпами», – заявил тренер «76-х».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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