«Сиксерс» оптимистично настроены по поводу состояния здоровья Тайриза Макси и Джареда Маккейна

Тайриз Макси и Джаред Маккейн восстанавливаются после повреждений.

По словам главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса , Макси , который травмировал палец руки в последнем предсезонном матче, «чувствует себя отлично».

«Мы убрали его исключительно в качестве меры предосторожности. Все хорошо», – отметил Нерс.

Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения во время предсезонного матча против «Бруклина». Новичок «Филадельфии» получил только ушиб легкого.

Как отметил Нерс, Маккейн активно занимается по индивидуальной программе и близок к возвращению в общую группу.

«Он восстанавливается и прогрессирует отличными темпами», – заявил тренер «76-х».