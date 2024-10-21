  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Сиксерс» оптимистично настроены по поводу состояния здоровья Тайриза Макси и Джареда Маккейна
1

«Сиксерс» оптимистично настроены по поводу состояния здоровья Тайриза Макси и Джареда Маккейна

Тайриз Макси и Джаред Маккейн восстанавливаются после повреждений.

По словам главного тренера «Сиксерс» Ника Нерса, Макси, который травмировал палец руки в последнем предсезонном матче, «чувствует себя отлично». 

«Мы убрали его исключительно в качестве меры предосторожности. Все хорошо», – отметил Нерс.

Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения во время предсезонного матча против «Бруклина». Новичок «Филадельфии» получил только ушиб легкого.

Как отметил Нерс, Маккейн активно занимается по индивидуальной программе и близок к возвращению в общую группу.

«Он восстанавливается и прогрессирует отличными темпами», – заявил тренер «76-х».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
травмы
logoФиладельфия
logoНБА
logoНик Нерс
logoТайриз Макси
logoДжаред Маккейн
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Макси получил ушиб пальца в последнем предсезонном матче. Ожидается, что он будет готов к старту сезона
19 октября, 08:03
Джаред Маккейн избежал сотрясения мозга в результате неудачного падения
18 октября, 04:49
Джаред Маккейн выписан из больницы и, вероятно, избежал серьезной травмы
17 октября, 16:21
Келли Убре о падении Джареда Маккейна: «Он в порядке. Но было страшно»
17 октября, 07:54
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» заинтересован в подписании Лонни Уокера
46 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» примет «Зенит»
сегодня, 11:34
Антониус Кливленд, Би Джей Джонсон и Исмаэль Бако – в Топ-10 моментов недели Лиги ВТБ
сегодня, 11:07Видео
Пэрис Ли пополнил список травмированных «Виллербана». На матч с «Шалоном» клуб заявил 11 игроков
сегодня, 10:13
Дэмиан Лиллард и Айзейя Томас считают, что судьи помогли «Нью-Йорку» выиграть решающий матч финала WNBA с «Миннесотой»
6сегодня, 09:58
Тримбл, Агада, Зубков, Нуталл и Кливленд – в символической пятерке недели Лиги ВТБ
сегодня, 09:18
Янис Тимма транслировал в соцсетях телевизор с клипами Анны Седоковой на фоне горы таблеток. Певица ранее подала на развод
6сегодня, 08:44Фото
Паша Исмаилов: «Российский Кевин Дюрант звучит, конечно, круто. Но мне до этого еще очень далеко»
8сегодня, 08:14
Энтони Эдвардс: «Если стану чемпионом в следующие 3-4 года, начну карьеру в НФЛ»
19сегодня, 07:49
Сергей Тараканов: «ЦСКА, УНИКС и «Зенит» – это команды уровня плей-офф Евролиги»
6сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Паша Исмаилов: «Совсем не понял китайскую кухню»
25 минут назад
Кевин Гарнетт: «Зак Иди напоминает чертовых Лью Альсиндора и Яо Мина»
153 минуты назад
Джейлен Джонсон может получить от «Атланты» продление контракта с зарплатой 30 млн долларов за сезон
3сегодня, 11:25
Энджел Риз: «Как-то не получилось дать автограф мужчине. Он говорит: «Та белая девчонка лучше тебя»
сегодня, 11:16
Спайк Ли опустился на четвереньки во время овертайма 5-го матча финала женской НБА
2сегодня, 10:47Фото
Адриатическая лига. «Будучность» против «Црвены Звезды»
сегодня, 10:19
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Дарушафакой»
сегодня, 09:49
«Виртус» может расстаться с Анте Жижичем, чтобы освободить бюджет для другого подписания
сегодня, 09:38
Тамир Блатт из тель-авивского «Маккаби» травмировал мышцу бедра
1сегодня, 09:00
«Всегда буду верить в себя». Лонни Уокер отреагировал на отчисление из «Бостона»
2сегодня, 07:31Фото