Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Дарушафакой»

Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Анадолу Эфес » дома сыграет с «Дарушафакой». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 3-0, Тофаш – 3-0, Анадолу Эфес – 2-0, Мерсин – 2-1, Бешикташ – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 2-1, Каршияка – 2-1, Дарушафака – 1-1, Бахчешехир – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Галатасарай – 1-2, Маниса – 0-3, Яловаспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.