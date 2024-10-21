Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» сыграет с «Дарушафакой»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Анадолу Эфес» дома сыграет с «Дарушафакой».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 3-0, Тофаш – 3-0, Анадолу Эфес – 2-0, Мерсин – 2-1, Бешикташ – 2-1, Тюрк Телеком – 2-1, Петким Спор – 2-1, Каршияка – 2-1, Дарушафака – 1-1, Бахчешехир – 1-2, Бурсаспор – 1-2, Бююкчекмедже – 1-2, Галатасарай – 1-2, Маниса – 0-3, Яловаспор – 0-3, Меркезефенди – 0-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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