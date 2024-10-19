Тэйлен Хортон-Такер вошел в итоговый состав «Чикаго» на сезон-2024/25
Тэйлен Хортон-Такер начнет сезон в составе «Буллс».
Атакующий защитник Тэйлен Хортон-Такер (23 года, 193 см) получил место в окончательном составе «Чикаго» на сезон-2024/25 после успешного тренировочного лагеря и предсезонных матчей.
Уроженец Чикаго в среднем набирал 13,0 очка при 40% из-за дуги, 3,6 подбора и 2,2 передачи в пяти предсезонных матчах за «Буллс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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