Тэйлен Хортон-Такер вошел в итоговый состав «Чикаго» на сезон-2024/25

Тэйлен Хортон-Такер начнет сезон в составе «Буллс».

Атакующий защитник Тэйлен Хортон-Такер (23 года, 193 см) получил место в окончательном составе «Чикаго» на сезон-2024/25 после успешного тренировочного лагеря и предсезонных матчей.

Уроженец Чикаго в среднем набирал 13,0 очка при 40% из-за дуги, 3,6 подбора и 2,2 передачи в пяти предсезонных матчах за «Буллс».