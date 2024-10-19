«Клипперс» подписали контракт с Тосаном Эвбуомваном

Тосан Эвбуомван пополнил состав «Клипперс».

Лос-анджелесский клуб заключил контракт с легким форвардом Тосаном Эвбуомваном (23 года, 201 см).

Англичанин не был выбран на драфте 2023 года. В прошлом сезоне Эвбуомван провел 13 матчей за «Детройт», набирая в среднем 7,0 очка и 3,5 подбора при 41,7% из-за дуги.