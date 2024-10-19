«Клипперс» подписали контракт с Тосаном Эвбуомваном
Тосан Эвбуомван пополнил состав «Клипперс».
Лос-анджелесский клуб заключил контракт с легким форвардом Тосаном Эвбуомваном (23 года, 201 см).
Англичанин не был выбран на драфте 2023 года. В прошлом сезоне Эвбуомван провел 13 матчей за «Детройт», набирая в среднем 7,0 очка и 3,5 подбора при 41,7% из-за дуги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости