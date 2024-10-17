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«Милуоки» подпишет негарантированный контракт с Джастисом Уинслоу

Джастис Уинслоу пополнит состав «Милуоки».

«Бакс» договорились с форвардом (28 лет, 198 см) о подписании негарантированного контракта Exhibit 10.

Уинслоу, выбранный под 10-м номером на драфте 2015 года, в среднем набирал 8,2 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи за матч за 8 сезонов НБА. Прошлый сезон он провел в составе «Рэпторс» в G-лиге.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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