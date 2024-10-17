«Милуоки» подпишет негарантированный контракт с Джастисом Уинслоу

Джастис Уинслоу пополнит состав «Милуоки».

«Бакс» договорились с форвардом (28 лет, 198 см) о подписании негарантированного контракта Exhibit 10.

Уинслоу , выбранный под 10-м номером на драфте 2015 года, в среднем набирал 8,2 очка, 5,1 подбора и 2,6 передачи за матч за 8 сезонов НБА . Прошлый сезон он провел в составе «Рэпторс» в G-лиге.