  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Ронни Тюрьяф о примерах для подражания: «Не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Должно быть больше врачей, учителей, родителей»
0

Ронни Тюрьяф о примерах для подражания: «Не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Должно быть больше врачей, учителей, родителей»

Ронни Тюрьяф заявил, что примером для детей должны быть не только спорсмены.

«Я считаю, что должно быть больше врачей, учителей, родителей, дядей... Когда речь идет о примерах для подражания, я не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Мы должны отдать должное этим людям. Они оказывают влияние на общество, и в конечном итоге мы все должны быть примерами для подражания», – заявил чемпион НБА 2012 года в составе «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Marca
logoРонни Тюрьяф
logoНБА
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ронни Тюрьяф объявил о завершении карьеры
224 октября 2016, 08:11Видео
НБА. Ронни Тюрьяф хочет возобновить карьеру
37 июня 2016, 13:00
НБА. Ронни Тюрьяф хочет продолжить карьеру
426 июля 2015, 07:13
НБА. Тони Паркеру пришлось иметь дело с тигром во время съемки эпизода шоу «Форт Боярд»
1624 июля 2015, 06:31Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дариус Гарлэнд: «Хочу оставаться здоровым, чтобы выйти и заткнуть тех, кто отвернулся от меня»
45 минут назад
Евролига. «Маккаби» сыграет с «Партизаном», «Реал» примет «Панатинаикос» и другие матчи
59 минут назад
Александар Везенков стал MVP 3-го раунда Евролиги
сегодня, 12:44Видео
Бронни Джеймс: «Годы негатива подготовили меня к этой ситуации. Влетает в одно ухо и вылетает из другого»
6сегодня, 12:05
Уилли Грин: «Ив Мисси невероятен, особенно с игроками основы»
1сегодня, 10:55
Лонзо Болл: «Это уже не то тело, с которым я начинал, но все еще могу быть продуктивным»
6сегодня, 09:52
Сэйбен Ли и Мозес Райт – в десятке лучших моментов 3-го тура Евролиги
сегодня, 09:36Видео
Бен Симмонс пропустил предсезонный гостевой матч против «Филадельфии»
8сегодня, 07:31
Еврокубок. «Валенсия» примет «Венецию»
сегодня, 07:20
Яннис Адетокумбо: «Если не справляешься – идешь на выход»
20сегодня, 06:33
Ко всем новостям
Последние новости
Ливио Жан-Шарль: «Время покажет, кто вбудет самым принципиальным оппонентом для ЦСКА»
37 минут назад
«Сан-Антонио» отчислил Джейлена Макдэниэлса
54 минуты назад
Кендрик Перкинс и Тим Леглер продлят контракты с ESPN
сегодня, 12:28
Ник Нерс о Кей Джей Мартине: «Он был хорош, поэкспериментирую с ним в стартовом составе»
1сегодня, 11:35
Центровой «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк: «Нам каждый раз удавалось вернуться. Именно это я бы на сегодня назвал главной чертой нашей команды»
сегодня, 11:15
«Разыскивается КЭТ». Маскот «Чикаго» подколол «Миннесоту» перед матчем
сегодня, 10:32Видео
Дариус Гарлэнд: «Потерял радость от баскетбола в прошлом сезоне, но теперь она вернулась»
сегодня, 10:10
Колумбийский защитник Брайан Ангола перешел в «Тюрк Телеком»
сегодня, 09:20Фото
Жорди Фернандес о Киллиане Хэйсе: «Наблюдал за его игрой на тренировках и очень доволен»
сегодня, 08:57
Арон Бэйнс завершил игровую карьеру
2сегодня, 08:45