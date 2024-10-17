Ронни Тюрьяф о примерах для подражания: «Не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Должно быть больше врачей, учителей, родителей»

Ронни Тюрьяф заявил, что примером для детей должны быть не только спорсмены.

«Я считаю, что должно быть больше врачей, учителей, родителей, дядей... Когда речь идет о примерах для подражания, я не понимаю, почему мы говорим только о спортсменах. Мы должны отдать должное этим людям. Они оказывают влияние на общество, и в конечном итоге мы все должны быть примерами для подражания», – заявил чемпион НБА 2012 года в составе «Майами».