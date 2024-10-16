Джеймс Харден о новой арене «Клипперс»: «Просто огонь! Нас ждет классный сезон»

«Клипперс» дебютировали на новой арене Intuit Dome в матче с «Далласом».

Звездный защитник калифорнийцев Джеймс Харден поделился впечатлениями от игры на новом стадионе.

«Это огонь, просто огонь! Всего лишь предсезонный матч, но этот большой экран, болельщики, освещение... Нас ждет классный сезон. За этим будет интересно наблюдать.

С течением времени мы будем все больше привыкать к новому месту, нам станет здесь комфортнее. Но меня уже впечатлила атмосфера на арене. Думаю, жители Лос-Анджелеса тоже в восторге», – сказал Харден.

«Клипперс» победили в предсезонной встрече со счетом 110:96.