Трэй Янг о 9 потерях в матче с «Сиксерс»: «Плевать мне на эти потери, сейчас предсезонка»
Трэй Янг отреагировал на 9 потерь в предсезонном матче с «Сиксерс».
«Хоукс» с Янгом в составе уступили со счетом 89:104.
«На данном этапе я просто стараюсь заигрывать всех ребят. Плевать мне на эти потери, сейчас предсезонка.
Я стараюсь, чтобы все были вовлечены в процесс. Как и всегда», – сказал разыгрывающий «Атланты».
В активе Янга 10 очков, 3 подбора, 9 передачи и 2 перехвата при 4 из 12 с игры за 27 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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