Трэй Янг о 9 потерях в матче с «Сиксерс»: «Плевать мне на эти потери, сейчас предсезонка»

Трэй Янг отреагировал на 9 потерь в предсезонном матче с «Сиксерс».

«Хоукс» с Янгом в составе уступили со счетом 89:104.

«На данном этапе я просто стараюсь заигрывать всех ребят. Плевать мне на эти потери, сейчас предсезонка.

Я стараюсь, чтобы все были вовлечены в процесс. Как и всегда», – сказал разыгрывающий «Атланты».

В активе Янга 10 очков, 3 подбора, 9 передачи и 2 перехвата при 4 из 12 с игры за 27 минут.