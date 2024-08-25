Пи Джей Такер: «Если предстоит долгое выездное турне, обычно беру от 24 до 36 пар кроссовок»

Теги Клипперс Милуоки НБА кроссовки Пи Джей Такер Баскетбол

Пи Джей Такер известен своей коллекцией кроссовок.

«Не считаю себя коллекционером. Я просто их ношу. Мне всегда нравилось играть в кроссовках, это перешло в жизненное увлечение.

Когда предстоят одна-две игры, я беру с собой в поездку сумку с 8-12 парами. Но если впереди длительное турне на 5-7 игр, я беру большую сумку на 24 пары. Чтобы все время был выбор. Я отдаю ее в командный багаж и еще беру личную. Так что вместе получается примерно 24-36 пар.

У меня до сих пор остались Kobe 6 Yeezy Colorway с 6-й игры финала 2021 года. Больше не надевал ту пару. Когда закончу карьеру, может быть сделаю что-нибудь с ними. Они были одними из  любимых в тот год и вообще в карьере», – рассказал форвард.

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