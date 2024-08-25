Пи Джей Такер: «Если предстоит долгое выездное турне, обычно беру от 24 до 36 пар кроссовок»

Пи Джей Такер известен своей коллекцией кроссовок.

«Не считаю себя коллекционером. Я просто их ношу. Мне всегда нравилось играть в кроссовках, это перешло в жизненное увлечение.

Когда предстоят одна-две игры, я беру с собой в поездку сумку с 8-12 парами. Но если впереди длительное турне на 5-7 игр, я беру большую сумку на 24 пары. Чтобы все время был выбор. Я отдаю ее в командный багаж и еще беру личную. Так что вместе получается примерно 24-36 пар.

У меня до сих пор остались Kobe 6 Yeezy Colorway с 6-й игры финала 2021 года. Больше не надевал ту пару. Когда закончу карьеру, может быть сделаю что-нибудь с ними. Они были одними из любимых в тот год и вообще в карьере», – рассказал форвард.