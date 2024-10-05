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Житель Джорджии признан виновным в мошенничестве. Из-за его действий Дуайт Ховард и Чендлер Парсонс потеряли в сумме 8 млн долларов

Мошенник, который увел 8 млн долларов у Дуайта Ховарда и Чендлера Парсонса, признан судом виновным.

Житель Джорджии Кэлвин Дарден-младший в пятницу был признан виновным в мошенничестве. Из-за его действий бывшие звезды НБА Дуайт Ховард и Чендлер Парсонс потеряли в сумме 8 миллионов долларов.

Нью-йоркское жюри признало Дардена виновным по всем пяти предъявленным обвинениям, включая мошенничество, банковское мошенничество, отмывание денег и два случая сговора.

Дело рассматривалось в окружном суде США по Южному округу Нью-Йорка. Прокуроры будут настаивать на том, чтобы Дарден отсидел в тюрьме от 11 до 14 лет.

Вынесение приговора Дардену запланировано на 27 января. Судья постановил, что до этого времени он останется на свободе под залогом «со строгими ограничениями на использование Интернета». Прокуроры планируют конфисковать его активы, включая дом в Атланте.

Ховард в ходе судебного разбирательства дал показания. Он заявил, что выделил Дардену 7 миллионов долларов в рамках ложной схемы по покупке клуба WNBA «Атланта».

«Дрим» были проданы в феврале 2021 года не связанной с Ховардом группе инвесторов. Прокуроры представили доказательства того, что Дарден потратил более 6 миллионов долларов из денег экс-центрового на автомобили, пианино, часы и вложения в дом.

Парсонс не давал показаний в суде, но выступавшие от его имени прокуроры сообщили присяжным, что его обманули на 1 миллион долларов в результате ложной инвестиции, связанной с программой развития 2-го номера драфта-2020 Джеймса Уайзмена

Это не первый случай, когда Дарден признается виновным в мошенничестве. Он был приговорен к одному году тюремного заключения в 2016 году после сотрудничества со следствием по делу, связанному с мошеннической попыткой приобрести журнал Maxim.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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