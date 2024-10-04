Тайриз Макси: «Я сменил прическу и теперь могу видеть»

Тайриз Макси прокомментировал свое самое важное достижение межсезонья.

«Самым значительным стало то, что я сменил прическу и теперь могу видеть.

Раньше я ничего не мог рассмотреть, так что сразу бросал, когда прорывался в краску. Но теперь волосы не падают на лицо, так что могу все видеть», – заявил 23-летний защитник «Филадельфии».

Макси закончил прошлый сезон с показателями в 25,9 очка, 3,7 подбора, 6,2 передачи и 1 перехват в среднем и получил награду самому прогрессирующему игроку.