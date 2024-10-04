Тайриз Макси: «Я сменил прическу и теперь могу видеть»
Тайриз Макси прокомментировал свое самое важное достижение межсезонья.
«Самым значительным стало то, что я сменил прическу и теперь могу видеть.
Раньше я ничего не мог рассмотреть, так что сразу бросал, когда прорывался в краску. Но теперь волосы не падают на лицо, так что могу все видеть», – заявил 23-летний защитник «Филадельфии».
Макси закончил прошлый сезон с показателями в 25,9 очка, 3,7 подбора, 6,2 передачи и 1 перехват в среднем и получил награду самому прогрессирующему игроку.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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