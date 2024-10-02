Фотис Такианос: «У нас тяжелая ситуация. Нам нужна поддержка болельщиков»
Фотис Такианос призвал болельщиков поддержать «Астану».
«У нас тяжелая ситуация, поэтому мы должны объединиться с болельщиками. Они знают, что сейчас мы не в полном составе, и нам нужна их поддержка», – сказал главный тренер «Астаны» после разгромного поражения от ЦСКА (48:91).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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