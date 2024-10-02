Андреас Пистиолис: «Надеюсь, что положение «Астаны» изменится в лучшую сторону»

Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Астаной» – 91:48.

«Астана » находится в трудном положении на данный момент. У них есть травмированные игроки. Надеюсь, что по ходу сезона они прибавят и их положение изменится в лучшую сторону», – сказал главный тренер ЦСКА .