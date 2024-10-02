Андреас Пистиолис: «Надеюсь, что положение «Астаны» изменится в лучшую сторону»
Андреас Пистиолис прокомментировал разгромную победу над «Астаной» – 91:48.
«Астана» находится в трудном положении на данный момент. У них есть травмированные игроки. Надеюсь, что по ходу сезона они прибавят и их положение изменится в лучшую сторону», – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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