Джош Гидди получил разрыв связки голеностопа во время ОИ-2024. Он рассчитывает сыграть в первом матче сезона НБА
Джош Гидди рассказал о серьезной травме, которую получил на ОИ-2024 в Париже.
Разыгрывающий сборной Австралии и «Чикаго» в четвертьфинале против Сербии получил разрыв связки голеностопа.
Гидди близок к полному восстановлению и рассчитывает сыграть в первом матче нового сезона НБА против «Пеликанс» 23 октября.
«Я буду в порядке», – сказал экс-игрок «Тандер».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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