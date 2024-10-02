Джош Гидди получил разрыв связки голеностопа во время ОИ-2024. Он рассчитывает сыграть в первом матче сезона НБА

Джош Гидди рассказал о серьезной травме, которую получил на ОИ-2024 в Париже.

Разыгрывающий сборной Австралии и «Чикаго » в четвертьфинале против Сербии получил разрыв связки голеностопа.

Гидди близок к полному восстановлению и рассчитывает сыграть в первом матче нового сезона НБА против «Пеликанс» 23 октября.

«Я буду в порядке», – сказал экс-игрок «Тандер».