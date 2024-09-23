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Патрик Уильямс испытывает дискомфорт в левой ступне и может пропустить тренировочный лагерь «Чикаго»

Патрик Уильямс не готов к тренировкам.

Летом 23-летний форвард «Чикаго» сообщал, что полностью восстановился после операции из-за стрессового перелома в стопе. Уильямс подписал с «Буллз» контракт на 5 лет и 90 миллионов долларов.

На первых сборах в конце лета игрок признался, что испытывает болезненные ощущения в левой стопе и вынужден был остановить тренировочный процесс. На данный момент нет понимания, сможет ли баскетболист принять участие в тренировочном лагере команды.

Уильямс отыграл 43 матча в прошлом сезоне, набирая 10 очков, 3,9 подбора и 1,5 передачи в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
травмы
logoЧикаго
logoНБА
logoПатрик Уильямс
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