Патрик Уильямс испытывает дискомфорт в левой ступне и может пропустить тренировочный лагерь «Чикаго»

Патрик Уильямс не готов к тренировкам.

Летом 23-летний форвард «Чикаго » сообщал , что полностью восстановился после операции из-за стрессового перелома в стопе. Уильямс подписал с «Буллз» контракт на 5 лет и 90 миллионов долларов.

На первых сборах в конце лета игрок признался, что испытывает болезненные ощущения в левой стопе и вынужден был остановить тренировочный процесс. На данный момент нет понимания, сможет ли баскетболист принять участие в тренировочном лагере команды.

Уильямс отыграл 43 матча в прошлом сезоне, набирая 10 очков, 3,9 подбора и 1,5 передачи в среднем.