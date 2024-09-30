Гордон Хэйворд возглавил обновленный список самых переплаченных игроков от HoopsHype, Тимофей Мозгов опустился на 30-ю строчку
Рейтинг основывается на системе оценки «Real Value», соотнесенной с реальными контрактами баскетболистов.
Форвард Гордон Хэйворд, заработавший в прошлом сезоне 33 миллиона за 51 матч в «Шарлотт» и «Оклахоме», вышел на первое место с общим показателем минус 131 миллион за карьеру (разница заплат и оценки полезности). Хэйворд завершил свою игровую карьеру. На вторую строчку поднялся защитник «Далласа» Клэй Томпсон (минус 126 миллионов). Хэйворд и Томпсон подвинули с первого места защитника Джона Уолла, отыгравшего свой последний, на данный момент, матч в сезоне-2022/23.
Тимофей Мозгов, занимавший 22-е место в прошлом году, оказался на 30-м, в самом конце списка и, скорее всего, скоро покинет его.
Рейтинг HoopsHype самых переплаченных игроков в истории НБА:
1. Гордон Хэйворд (минус 131 миллион);
2. Клэй Томпсон (минус 126 миллионов);
3. Джон Уолл (минус 115 миллионов);
4. Тобайас Харрис (минус 94 миллиона);
5. Тайсон Чендлер (минус 89 миллионов);
6. Эндрю Уиггинс (минус 89 миллионов);
7. Николя Батюм (минус 86 миллионов);
8. Джувэн Ховард (минус 84 миллиона);
9. Брэдли Бил (минус 80 миллионов);
10. Кевин Лав (минус 80 миллионов);
...
30. Тимофей Мозгов (минус 61 миллион).
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