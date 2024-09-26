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Шарунас Ясикявичюс: «Не уверен, что в Турции самые страстные болельщики. У греков и сербов страсти больше»

Шарунас Ясикявичюс прокомментировал давление на себя и команду.

«Я в профессиональном баскетболе уже 26 или 27 лет. Видел все. Разные страны, разные события. От нас нет никаких ожиданий, никакого давления.

Не уверен, что в Турции так уж много страсти. У греков и сербов ее, кажется, больше. Если бы была страсть, было бы больше журналистов после пресс-конференций. Были бы пресс-конференции после матчей национального чемпионата, чего у нас нет. Так что в других странах страсти больше.

Не понимаю, почему постоянно говорят о давлении. У нас его нет. Мы счастливчики. Игроки зарабатывают миллионы. Просто приходим и работаем», – заключил главный тренер «Фенербахче».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoШарунас Ясикявичюс
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФенербахче
logoчемпионат Турции
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