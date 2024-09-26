Динос Митоглу: «Панатинаикос» должен бороться за каждый титул. Мы хотим взять четыре»

Динос Митоглу решительно настроен на сезон-2024/25.

На этой неделе греческие клубы разыграют Суперкубок.

«И мы, и «Олимпиакос » очень сильно провели межсезонье. Важна будет форма игроков.

Каждый титул у нас на радаре. «Панатинаикос » должен сражаться за все. Суперкубок, кубок, национальный чемпионат, Евролига . Мы хотим выиграть все четыре. Должны быть готовы физически и ментально», – заявил греческий форвард.