Динос Митоглу: «Панатинаикос» должен бороться за каждый титул. Мы хотим взять четыре»
Динос Митоглу решительно настроен на сезон-2024/25.
На этой неделе греческие клубы разыграют Суперкубок.
«И мы, и «Олимпиакос» очень сильно провели межсезонье. Важна будет форма игроков.
Каждый титул у нас на радаре. «Панатинаикос» должен сражаться за все. Суперкубок, кубок, национальный чемпионат, Евролига. Мы хотим выиграть все четыре. Должны быть готовы физически и ментально», – заявил греческий форвард.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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