Кендрик Перкинс: «Никто в НБА не боится «Селтикс»

Кендрик Перкинс считает, что «Бостону» будет сложно защитить чемпионский титул.

«Никто в НБА не боится «Селтикс». Вот почему «Никс» взяли Микэла Бриджеса и усилили состав. Вот почему «Сиксерс» взяли Пола Джорджа и усилили состав.

Многие смотрят на путь, который прошли «Селтикс» к победе в чемпионате, и говорят, что на самом деле у них был легкий путь. Команды, против которых они играли, были ослаблены травмами.

Не зря уже много лет никто не может выиграть два чемпионата подряд. Соперники становятся лучше каждое межсезонье», – заявил эксперт ESPN.