Кендрик Перкинс: «Никто в НБА не боится «Селтикс»
Кендрик Перкинс считает, что «Бостону» будет сложно защитить чемпионский титул.
«Никто в НБА не боится «Селтикс». Вот почему «Никс» взяли Микэла Бриджеса и усилили состав. Вот почему «Сиксерс» взяли Пола Джорджа и усилили состав.
Многие смотрят на путь, который прошли «Селтикс» к победе в чемпионате, и говорят, что на самом деле у них был легкий путь. Команды, против которых они играли, были ослаблены травмами.
Не зря уже много лет никто не может выиграть два чемпионата подряд. Соперники становятся лучше каждое межсезонье», – заявил эксперт ESPN.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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