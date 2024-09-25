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Кендрик Перкинс: «Никто в НБА не боится «Селтикс»

Кендрик Перкинс считает, что «Бостону» будет сложно защитить чемпионский титул.

«Никто в НБА не боится «Селтикс». Вот почему «Никс» взяли Микэла Бриджеса и усилили состав. Вот почему «Сиксерс» взяли Пола Джорджа и усилили состав.

Многие смотрят на путь, который прошли «Селтикс» к победе в чемпионате, и говорят, что на самом деле у них был легкий путь. Команды, против которых они играли, были ослаблены травмами.

Не зря уже много лет никто не может выиграть два чемпионата подряд. Соперники становятся лучше каждое межсезонье», – заявил эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
logoБостон
logoКендрик Перкинс
logoНБА
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