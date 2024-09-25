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«Хьюстон» показал новый тренировочный комплекс

«Рокетс» представили новый тренировочный комплекс.

Реализация проекта обошлась техасскому клубу в 70 миллионов долларов.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Хьюстона»
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