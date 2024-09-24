«Майами» и Нассир Литтл договорились о подписании 1-летнего контракта
Нассир Литтл подпишет контракт с «Майами».
Легкий форвард (24 года, 196 см), который прошел серию просмотров в клубах НБА, договорился об 1-летнем контракте с «Хит».
В активе Литтла 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне. Форвард был отчислен из команды в августе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Криса Хэйнса
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