«Майами» и Нассир Литтл договорились о подписании 1-летнего контракта

Нассир Литтл подпишет контракт с «Майами».

Легкий форвард (24 года, 196 см), который прошел серию просмотров в клубах НБА , договорился об 1-летнем контракте с «Хит».

В активе Литтла 3,4 очка и 1,7 подбора в среднем в 45 матчах за «Санз» в прошлом сезоне. Форвард был отчислен из команды в августе.