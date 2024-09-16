«Майами» планирует подписать и отчислить Калеба Дэниэлса
«Майами» готовит перестановки в расширенном составе.
«Хит», как ожидается, подпишут и отчислят защитника Калеба Дэниэлса (25 лет, 193 см).
Дэниэлс не был выбран на драфте-2023 и провел минувший сезон в Лиге развития НБА, набирая в среднем по 12,3 очка, 5,0 подбора и 2,2 передачи в 47 встречах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Hoops Rumors
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