«Майами» подпишет Малика Уильямса
Малик Уильямс перейдет в «Майами».
«Хит» договорился с тяжелым форвардом Маликом Уильямсом (26 лет, 211 см) о подписании контракта.
Уильямс провел прошлый сезон в «Торонто». В 7 матчах НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 5,4 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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