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«Майами» подпишет Малика Уильямса

Малик Уильямс перейдет в «Майами».

«Хит» договорился с тяжелым форвардом Маликом Уильямсом (26 лет, 211 см) о подписании контракта.

Уильямс провел прошлый сезон в «Торонто». В 7 матчах НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 5,4 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
переходы
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Малик Уильямс
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