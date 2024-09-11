«Майами» подпишет Малика Уильямса

Малик Уильямс перейдет в «Майами».

«Хит» договорился с тяжелым форвардом Маликом Уильямсом (26 лет, 211 см) о подписании контракта.

Уильямс провел прошлый сезон в «Торонто ». В 7 матчах НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 5,4 подбора.