«Майами» отчислил Малика Уильямса и Брайсона Уоррена
«Майами» официально расстался с двумя игроками.
«Хит» объявили об отчислении тяжелого форварда Малика Уильямса (26 лет, 211 см) и защитника Брайсона Уоррена (19 лет, 190 см).
Уильямс провел прошлый сезон в «Торонто». В 7 матчах НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 5,4 подбора.
В прошлом сезоне в матчах Лиги развития Уоррен в среднем набирал 7,8 очка, 1,5 подбора и 1,9 передачи за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Майами»
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