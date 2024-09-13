«Майами» отчислил Малика Уильямса и Брайсона Уоррена

«Майами» официально расстался с двумя игроками.

«Хит» объявили об отчислении тяжелого форварда Малика Уильямса (26 лет, 211 см) и защитника Брайсона Уоррена (19 лет, 190 см).

Уильямс провел прошлый сезон в «Торонто». В 7 матчах НБА он набирал в среднем 2,7 очка и 5,4 подбора.

В прошлом сезоне в матчах Лиги развития Уоррен в среднем набирал 7,8 очка, 1,5 подбора и 1,9 передачи за игру.