«Мы назовем это Летним бойцовским клубом». Дерон Уильямс предложил игрокам НБА способ решения конфликтов

Дерон Уильямс предложил игрокам НБА решать конфликты на ринге.

«Если у кого-то есть разногласия, если у кого-то есть постоянная вражда, просто приходите летом в мой спортзал, надевайте перчатки, и мы решим этот вопрос.

Если у вас конфликт, приходите в Бойцовский клуб, мы назовем его Летним бойцовским клубом. Никому о нем не рассказывайте. Просто деритесь. Это не будет транслироваться. Мы выключим камеры.

Они просто будут выяснять отношения. Потому что они говорят об этом, но ничего не делают», – заявил бывший игрок НБА .