«Мы назовем это Летним бойцовским клубом». Дерон Уильямс предложил игрокам НБА способ решения конфликтов
Дерон Уильямс предложил игрокам НБА решать конфликты на ринге.
«Если у кого-то есть разногласия, если у кого-то есть постоянная вражда, просто приходите летом в мой спортзал, надевайте перчатки, и мы решим этот вопрос.
Если у вас конфликт, приходите в Бойцовский клуб, мы назовем его Летним бойцовским клубом. Никому о нем не рассказывайте. Просто деритесь. Это не будет транслироваться. Мы выключим камеры.
Они просто будут выяснять отношения. Потому что они говорят об этом, но ничего не делают», – заявил бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал PlayersTV
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