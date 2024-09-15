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  • «Возможно, это мой следующий перстень». Марлон Уэйанс рассказал, как Кобе Брайант не позволил ему шутить над Пау Газолем
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«Возможно, это мой следующий перстень». Марлон Уэйанс рассказал, как Кобе Брайант не позволил ему шутить над Пау Газолем

Марлон Уэйанс рассказал, как Кобе Брайант не позволил смеяться над Пау Газолем.

«Я был на игре «Лейкерс», и Кобе оттащил меня в сторону. Я шутил над Пау Газолем. Я сказал, что он похож на страуса, который попал в нефтяное пятно. Кобе повернулся и сказал: «Эй, успокойся. Возможно, это мой следующий перстень». И я такой: «Ладно, хорошо. Только ради тебя, чемпион». Но Кобе смеялся», – рассказал актер в подкасте Шакила О’Нила.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
logoЛейкерс
logoКобе Брайант
logoПау Газоль
logoНБА
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