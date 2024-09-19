Джавон Фримен-Либерти присоединился к турецкой «Манисе»
«Маниса» подписала Джавона Фримена-Либерти.
Американский защитник (24 года, 193 см) провел прошлый сезон в G-лиге в фарм-клубе «Торонто», набирая 24,2 очка, 6,8 подбора, 4,1 передачи и 1,5 перехвата в среднем.
Баскетболист также отыграл 22 матча за «Рэпторс». На его счету – 7 очков, 3,2 подбора и 1,8 передачи за 18,3 минуты в среднем.
Турецкий клуб станет первым в международной карьере игрока.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Манисы»
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