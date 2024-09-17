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Даг Кристи и Майк Бибби представили классическую форму «Кингз». Она отсылает к комплекту 2002-2008 годов

«Сакраменто» показал классическую форму на новый сезон.

Комплект исполнен в стиле гостевого варианта команды, который использовался в период с 2002 по 2008 годы.

Форму представили бывшие игроки «Сакраменто» Даг Кристи и Майк Бибби.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube «Сакраменто»
logoСакраменто
logoМайк Бибби
logoНБА
logoБаскетбол - видео
Даг Кристи
игровая форма
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