Даг Кристи и Майк Бибби представили классическую форму «Кингз». Она отсылает к комплекту 2002-2008 годов
«Сакраменто» показал классическую форму на новый сезон.
Комплект исполнен в стиле гостевого варианта команды, который использовался в период с 2002 по 2008 годы.
Форму представили бывшие игроки «Сакраменто» Даг Кристи и Майк Бибби.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: YouTube «Сакраменто»
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