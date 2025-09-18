Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
«Панатинаикос» вырвал победу у «Партизана» в матче предсезонного турнира.
Греческий клуб одержал победу над сербским соперником со счетом 91:82 в матче открытия турнира Павлоса Яннакопулоса в Мельбурне.
Турнир Павлоса Яннакопулоса
Мельбурн, Австралия
Панатинаикос – Партизан – 91:82
ПАНАТИНАИКОС: Нанн (21 + 8 передач), Юртсевен (20 + 13 подборов), Рогкавопулос (10).
ПАРТИЗАН: Вашингтон (19), Паркер (18), Браун (13).
В воскресенье команды переместятся в Сидней, где «Панатинаикос» встретится с «Аделаидой», а «Партизан» – с «Сиднеем».
