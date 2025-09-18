0

Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»

«Панатинаикос» вырвал победу у «Партизана» в матче предсезонного турнира.

Греческий клуб одержал победу над сербским соперником со счетом 91:82 в матче открытия турнира Павлоса Яннакопулоса в Мельбурне.

Турнир Павлоса Яннакопулоса

Мельбурн, Австралия

Панатинаикос – Партизан – 91:82

ПАНАТИНАИКОС: Нанн (21 + 8 передач), Юртсевен (20 + 13 подборов), Рогкавопулос (10).

ПАРТИЗАН: Вашингтон (19), Паркер (18), Браун (13).

В воскресенье команды переместятся в Сидней, где «Панатинаикос» встретится с «Аделаидой», а «Партизан» – с «Сиднеем».

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoПартизан
logoПанатинаикос
logoЕвролига
товарищеские матчи
результаты
Павлос Яннакопулос
logoДуэйн Вашингтон-младший
Аделаида
Сидней
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги вырвала победу у «Фламенго», «Аль-Ахли» играет с «Уникахой»
сегодня, 12:33Live
Возможный контракт Гэри Пэйтона на 2 года и 7,9 миллиона с «Уорриорз» зависит от исхода переговоров с Джонатаном Кумингой
7сегодня, 11:55
«Олимпиакос» предложил Монте Моррису крупный двухлетний контракт
сегодня, 11:35
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон получил травму приводящей мышцы левого бедра
сегодня, 11:24
Кейд Каннингем: «Детройт – город самых страстных болельщиков»
сегодня, 10:59
Сотрудник «Клипперс» о работе с Каваем Ленардом: «Это кошмар. С его представителями невозможно иметь дело»
10сегодня, 10:45
Стив Керр: «В команде порядка 2-3 драк каждый год, это нормально»
6сегодня, 10:33
Бывший защитник «Орландо» Тревелин Куин перешел в «Гуандун»
1сегодня, 09:59
«Клипперс» отправили мошенникам из Aspiration еще 118 миллионов долларов за 18 месяцев, когда компания нуждалась в финансах
8сегодня, 09:40
Шейн Ларкин: «Когда у меня были проблемы с ОКР, добирался до баскетбольной площадки, и все проходило»
3сегодня, 09:15
Ко всем новостям
Последние новости
Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
2 минуты назад
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку
сегодня, 04:16
Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»
2вчера, 21:01
Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»
18вчера, 20:37
Руди Фернандес и Светислав Пешич вошли в Зал славы испанского баскетбола
вчера, 19:21