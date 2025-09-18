0

Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»

Новый форвард «Партизана» рассказал о своих баскетбольных кумирах.

«Я много изучал молодого Кевина Гарнетта в «Тимбервулвз», особенно его игру спиной к кольцу. А еще приемы Хакима Оладжувона из дальнего поста, когда он играл лицом к кольцу.

Они оба невероятно изобретательны: знают, как использовать углы для атаки, как правильно работать ногами.

Я не их тех, кто просто затолкает соперника к кольцу и забросит сверху. Мне нужно использовать работу ног, ложные показы, все то что делали Хаким и Кевин», – поделился Озетковски.

«Партизан» подписал Дилана Озетковски

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Basketball Sphere
Партизан
Дилан Озетковски
Хаким Оладжувон
Кевин Гарнетт
Евролига
чемпионат Сербии
