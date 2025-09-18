Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
Андре Игудала сравнил Рашида Уоллеса с действующими звездами НБА.
«Если бы Рашид Уоллес играл в НБА сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Он был бы лучше, чем Яннис. И при этом я обожаю Янниса», – заявил четырехкратный чемпион НБА.
Рашид Уоллес – чемпион НБА-2004 в составе «Детройта», четырехкратный участник Матча всех звезд. Известен как один из самых техничных тяжелых форвардов своего времени.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Fullcourtpass в соцсети X
