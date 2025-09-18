Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»

Андре Игудала сравнил Рашида Уоллеса с действующими звездами НБА.

«Если бы Рашид Уоллес играл в НБА сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Он был бы лучше, чем Яннис . И при этом я обожаю Янниса», – заявил четырехкратный чемпион НБА.

Рашид Уоллес – чемпион НБА-2004 в составе «Детройта», четырехкратный участник Матча всех звезд. Известен как один из самых техничных тяжелых форвардов своего времени.