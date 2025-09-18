  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»
4

Андре Игудала: «Если бы Рашид Уоллес играл сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Даже выше Янниса»

Андре Игудала сравнил Рашида Уоллеса с действующими звездами НБА.

«Если бы Рашид Уоллес играл в НБА сегодня, он входил бы в топ-5 игроков лиги. Он был бы лучше, чем Яннис. И при этом я обожаю Янниса», – заявил четырехкратный чемпион НБА.

Рашид Уоллес – чемпион НБА-2004 в составе «Детройта», четырехкратный участник Матча всех звезд. Известен как один из самых техничных тяжелых форвардов своего времени.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: аккаунт Fullcourtpass в соцсети X
logoРашид Уоллес
logoНБА
logoЯннис Адетокумбо
logoАндре Игудала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Пау Газоль: «Очень понравились эмоции Янниса Адетокумбо и его любовь к своей стране»
3сегодня, 08:55
Яннис Адетокумбо и Алперен Шенгюн извинились за провокационные слова в соцсетях
8вчера, 05:36
«Мяч не врет!» – главная баскетбольная мудрость. А автор кто?
107 августа, 19:00
Рашид Уоллес о Джоэле Эмбииде: «Мы выгоним этого чувака из «Филадельфии»
929 марта, 20:15
Главные новости
Десмонд Бэйн о потенциале «Орландо»: «Не вижу никаких пределов для этой команды»
14 минут назад
Рейтинг сборных ФИБА. США лидируют, Германия поднялась на 2-е место, Турция совершила рывок на 15 позиций
56 минут назадФото
Межконтинентальный кубок ФИБА. Сборная G-лиги вырвала победу у «Фламенго», «Аль-Ахли» уступил «Уникахе»
сегодня, 13:57Live
Женская НБА. Первый раунд плей-офф. «Атланта» принимает «Индиану», «Лас-Вегас» сыграет с «Сиэтлом»
сегодня, 13:56
Возможный контракт Гэри Пэйтона на 2 года и 7,9 миллиона с «Уорриорз» зависит от исхода переговоров с Джонатаном Кумингой
10сегодня, 11:55
«Олимпиакос» предложил Монте Моррису крупный двухлетний контракт
сегодня, 11:35
Разыгрывающий «Реала» Тео Маледон получил травму приводящей мышцы левого бедра
сегодня, 11:24
Кейд Каннингем: «Детройт – город самых страстных болельщиков»
сегодня, 10:59
Сотрудник «Клипперс» о работе с Каваем Ленардом: «Это кошмар. С его представителями невозможно иметь дело»
13сегодня, 10:45
Стив Керр: «В команде порядка 2-3 драк каждый год, это нормально»
7сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
Аарон Гордон появился на публике в майке своего покойного брата
36 минут назадФото
Турнир Павлоса Яннакопулоса. «Панатинаикос» обыграл «Партизан»
сегодня, 13:21
Хассан Уайтсайд попытался продолжить карьеру в Китае, но провалил просмотр в «Шанхае»
сегодня, 10:20
«Майами» не стремится обменивать Эндрю Уиггинса и хочет оценить нынешний состав в официальных матчах
3сегодня, 07:53
Кристиан Шумейт присоединится к тренировочному лагерю «Нового Орлеана»
сегодня, 07:16
Кевин Дюрэнт прокомментировал слова Патрика Беверли о Трэе Янге: «Прекращай, братишка, это звучит как бред»
1сегодня, 05:40
«Миннесота» просмотрит 26-летнего защитника Ножела Истерна
сегодня, 05:15
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку
сегодня, 04:16
Дилан Озетковски: «Брал пример с Кевина Гарнетта и Хакима Оладжувона»
2вчера, 21:01
Андре Миллер о своем рационе во времена игры в НБА: «Бургеры, картошка фри, пиццы»
18вчера, 20:37