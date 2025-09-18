  • Спортс
«Бруклин» подписал частично гарантированный контракт с Д’Андре Дэвисом и отчислил Дэвида Муоку

«Нетс» подбирают игроков для фарм-команды.

Клуб отчислил ранее подписанного центрового Дэвида Муоку (24 года, 208 см), чтобы освободить место для соглашения Кобе Бафкина.

У Муоки был стандартный однолетний контракт, частично гарантированный на сумму в 85300 долларов.

Такое же соглашение только что подписал защитник Д’Андре Дэвис (24 года, 198 см).

В прошлом сезоне Дэвис играл в NCAA, набирая 10,1 очка, 4,8 подбора, 1,3 передачи, 1 блок-шот и 1 перехват в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Майкла Скотто
