Митчелл Уиггинс, отец форварда «Голден Стэйт», ушел из жизни в возрасте 64 лет
Митчелл Уиггинс умер в 64 года.
Отец Эндрю Уиггинса был выбран 23-м на драфте НБА 1983 года и отыграл 6 лет в «Хьюстоне», «Чикаго» и «Филадельфии».
Митчелл Уиггинс боролся с серьезным заболеванием с 2022 года, что заставило его сына пропустить ряд матчей в последние два сезона и отменить летнюю деловую поездку в Китай.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Athlonsports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости