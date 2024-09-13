Митчелл Уиггинс, отец форварда «Голден Стэйт», ушел из жизни в возрасте 64 лет

Митчелл Уиггинс умер в 64 года.

Отец Эндрю Уиггинса был выбран 23-м на драфте НБА 1983 года и отыграл 6 лет в «Хьюстоне», «Чикаго» и «Филадельфии».

Митчелл Уиггинс боролся с серьезным заболеванием с 2022 года, что заставило его сына пропустить ряд матчей в последние два сезона и отменить летнюю деловую поездку в Китай.