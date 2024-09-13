Джон Хенсон объявил о завершении игровой карьеры

Джон Хенсон официально завершил карьеру.

33-летний центровой провел восемь сезонов в НБА, представляя «Милуоки», «Детройт» и «Кливленд».

Последний раз в НБА Джон играл в сезоне-19/20. По итогам 445 матчей в лиге он набирал 7,6 очка, 5,3 подбора, 1,1 передачи и 1,5 блок-шота в среднем за игру.

Хенсон намерен работать в спортивных СМИ.