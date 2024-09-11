НБА представила расписание предсезонки. В первый день «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой», «Бостон» – с «Денвером»
НБА представила расписание предсезонных матчей.
Предсезонка стартует 4 октября и продлится до 18 октября.
В первый игровой день «Лейкерс» сыграют с «Миннесотой», «Бостон» – с «Денвером», «Юта» – с «Нью-Зиленд Брэйкерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA Communications
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