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Адам Сильвер подтвердил интерес НБА к Европе, но не обозначил конкретных планов лиги

НБА ищет возможности сотрудничества с ФИБА по развитию баскетбола.

Тема участия НБА в европейском баскетболе активно поднималась на Олимпиаде в Париже. Адам Сильвер подтвердил интерес лиги на пресс-конференции после совета управляющих НБА.

Комиссионер заявил, что обсудил с советом возможности сотрудничества с ФИБА и европейскими организациями, но на данный момент лига не имеет конкретных планов своего участия и ищет способы развития баскетбола по всему миру.

Сильвер затронул тему расширения основного турнира лиги за счет создания новых команд, однако заявил, что офис пока не готов к заявлениям по этому вопросу. Лига вернется к нему в течение сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Бонтемпса
logoФИБА
logoНБА
logoАдам Сильвер
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