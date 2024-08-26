Виталий Фридзон о четырехочковых бросках: «Это чушь, баскетболу это не нужно. Филиппинская лига просто захотела напомнить о себе»

Виталий Фридзон не видит смысла в введении четырехочковой линии.

«Это чушь, баскетболу это не нужно. Игра сильно изменится, думаю, в Европе и такого не произойдет. Филиппинская лига же просто захотела напомнить о себе. Никто о них не слышал, а теперь только и разговаривают из-за этих четырехочковых», – прокомментировал нововведение известный защитник.

Новая линия была введена в матчах турнира Филиппинской баскетбольной ассоциации. Первый четырехочковый реализовал защитник Крис Банкеро, брат Паоло Банкеро из «Орландо».