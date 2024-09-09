Доминик Уилкинс о Заккари Рисаше: «Он добьется успеха, но нужно дать ему время»
Доминик Уилкинс поделился мнением о Заккари Рисаше
Легендарный игрок «Хоукс» верит в 1-го номера драфта-2024.
«Он еще совсем молод. Сколько лет этому парню, 19? Он талантлив, но нужно дать ему время. Дайте ему время.
Он добьется успеха. Поверьте мне, он добьется успеха», – сказал Уилкинс.
Форвард «Атланты» в Летней лиге набирал 14,5 очка, 5,0 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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