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Доминик Уилкинс о Заккари Рисаше: «Он добьется успеха, но нужно дать ему время»

Доминик Уилкинс поделился мнением о Заккари Рисаше

Легендарный игрок «Хоукс» верит в 1-го номера драфта-2024.

«Он еще совсем молод. Сколько лет этому парню, 19? Он талантлив, но нужно дать ему время. Дайте ему время.

Он добьется успеха. Поверьте мне, он добьется успеха», – сказал Уилкинс.

Форвард «Атланты» в Летней лиге набирал 14,5 очка, 5,0 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoАтланта
logoНБА
logoДоминик Уилкинс
logoЗаккари Рисаше
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