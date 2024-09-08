Леброн Джеймс саркастически прокомментировал свое видео из 2015 года: «Грубая сила. Никакого мастерства»

Леброн Джеймс ответил на обвинения в скудном арсенале

Форвард «Лейкерс » выложил видео-подборку лучших моментов из плей-офф-2015 НБА , когда «Кливленд » под его руководством дошел до финала.

«Чистая грубая сила, просто продавливаю защитников всю мою карьеру! Никакого мастерства», – саркастически прокомментировал видео Джеймс в соцсетях.