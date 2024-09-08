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Леброн Джеймс саркастически прокомментировал свое видео из 2015 года: «Грубая сила. Никакого мастерства»

Леброн Джеймс ответил на обвинения в скудном арсенале

Форвард «Лейкерс» выложил видео-подборку лучших моментов из плей-офф-2015 НБА, когда «Кливленд» под его руководством дошел до финала.

«Чистая грубая сила, просто продавливаю защитников всю мою карьеру! Никакого мастерства», – саркастически прокомментировал видео Джеймс в соцсетях.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Леброна Джеймса
logoКливленд
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoНБА
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