«Партизан» продал 11 тысяч сезонных абонементов в первой стадии распространения
«Партизан» начал продавать сезонные абонементы
Сербский клуб уже продал 11 тысяч абонементов на предстоящий сезон Евролиги в первой фазе продаж.
В прошлом сезоне «Партизан» продал 16 000 абонементов, став в итоге лидером Евролиги по средней посещаемости – 19 916 болельщиков за игру.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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