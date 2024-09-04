  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Партизан» продал 11 тысяч сезонных абонементов в первой стадии распространения

«Партизан» начал продавать сезонные абонементы

Сербский клуб уже продал 11 тысяч абонементов на предстоящий сезон Евролиги в первой фазе продаж.

В прошлом сезоне «Партизан» продал 16 000 абонементов, став в итоге лидером Евролиги по средней посещаемости – 19 916 болельщиков за игру.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoПартизан
болельщики
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Желько Обрадович намекнул, что остается в «Партизане». Он продемонстрировал арене во время матча, как подписывает контракт
20 марта, 08:16Фото
Пол Джордж отдал должное сербским болельщикам: «Было бы круто видеть такое и у нас»
719 марта, 08:09
Президент «Партизана»: «Мы заплатили 1,5 млн евро за бранные кричалки в адрес президента Сербии»
126 февраля, 19:52
Евролига оштрафовала «Црвену Звезду», «Партизан» и Кендрика Нанна
13 февраля, 12:21
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Женская НБА. «Лас-Вегас» разгромил «Чикаго», «Финикс» взял верх над «Атлантой» и другие результаты
сегодня, 05:00
Тео Пинсон и Дерек Лайвли: «Нет ни одной причины, по которой Гобер должен быть на площадке вместо Рида»
13вчера, 19:23
Рэджон Рондо признал себя виновным в хранении оружия. 2-кратный чемпион НБА избежит тюремного заключения
6вчера, 18:43
За три позиции в стартовой пятерке «Майами» будет вестись борьба во время предсезонки
10вчера, 18:10
Джордан Гудвин получил приглашение в тренировочный лагерь «Лейкерс»
5вчера, 17:10
Марк Кьюбан о финале 2006 года: «Это была не лучшая серия для «Далласа» с точки зрения судейской работы»
13вчера, 16:01
Стивен Эй Смит: «Кейтлин Кларк претендует на звание MVP в дебютном сезоне»
вчера, 15:51
«Реал» продлил контракт с Альберто Абальде
1вчера, 10:40
Пилот гоночной команды Майкла Джордана стал победителем регулярного чемпионата NASCAR
27вчера, 09:58Фото
Леброн Джеймс: «Если меня будут вспоминать только как баскетболиста, значит, я провалил миссию»
36вчера, 08:12
Ко всем новостям
Последние новости
Ник Калатес: «Задача «Монако» – выйти в «Финал четырех» Евролиги»
сегодня, 05:29
Хавьер Паскуаль: «Воронцевич добавит «Зениту» опыта и качества»
вчера, 20:21
Младший сын Леброна Джеймса назвал пятерку лучших игроков в истории НБА
15вчера, 20:01
Андреа Тринкьери о целях «Жальгириса»: «Хотим быть в десятке лучших команд Евролиги»
вчера, 19:46
Хавьер Паскуаль: «Я очень серьезно подхожу к Кубку Кондрашина и Белова»
вчера, 18:35
«Лейкерс» не проявляют серьезного интереса к Йонасу Валанчюнасу
3вчера, 18:30
Александр Радулов: «Йокич – шедевр искусства. Чуть не затащил Сербию в матче с США»
1вчера, 17:41
Яннис Адетокумбо готов заплатить крупную сумму за коллекционную карточку с Карри, Леброном и Дюрэнтом
3вчера, 17:31Фото
Джимми Батлер посетил концерт Джастина Тимберлейка в Стокгольме
8вчера, 16:21Фото
Тель-авивский «Маккаби» подписал Коби Симмонса на предсезонку. В контракте есть опция продления
вчера, 15:37