«Партизан» продал 11 тысяч сезонных абонементов в первой стадии распространения

«Партизан» начал продавать сезонные абонементы

Сербский клуб уже продал 11 тысяч абонементов на предстоящий сезон Евролиги в первой фазе продаж.

В прошлом сезоне «Партизан » продал 16 000 абонементов, став в итоге лидером Евролиги по средней посещаемости – 19 916 болельщиков за игру.