«Црвена Звезда» представила комплект домашней формы на сезон-24/25
«Црвена Звезда» представила новую домашнюю форму на сезон-24/25
Сербская команда продолжила сотрудничество с известным немецким производителем спортивного инвентаря Adidas.
В марте 2025 года «Црвена Звезда» отпразднует 80-летие с момента основания клуба.
Фото: Соцсети «Црвены Звезды»
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
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