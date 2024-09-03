  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
Фото
1

«Црвена Звезда» представила комплект домашней формы на сезон-24/25

«Црвена Звезда» представила новую домашнюю форму на сезон-24/25

Сербская команда продолжила сотрудничество с известным немецким производителем спортивного инвентаря Adidas.

В марте 2025 года «Црвена Звезда» отпразднует 80-летие с момента основания клуба.

Фото: Соцсети «Црвены Звезды»

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Црвены Звезды»
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦрвена Звезда
Баскетбол - фото
logoАдриатическая лига
logoadidas
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Филип Петрушев продлит контракт с «Олимпиакосом» и проведет сезон в аренде, скорее всего, в «Црвене Звезде»
вчера, 16:32
Никола Вучевич предпочтет «Црвену Звезду» всем остальным вариантам в случае возвращения в Европу в будущем
29 августа, 15:31
«Зачем мне это с собой делать?» Никола Калинич подтвердил, что отклонил предложение «Партизана»
225 августа, 14:23
«Партизан» представил 11 новых игроков
119 августа, 19:01Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Леброн Джеймс: «Если меня будут вспоминать только как баскетболиста, значит, я провалил миссию»
13сегодня, 08:12
Отец Пола Джорджа: «Мы получили от «Клипперс» удар ножом в спину»
14сегодня, 07:22
Дуайт Ховард: «Решение покинуть «Лейкерс» принималось на эмоциях. На меня тогда сыпались все шишки»
2сегодня, 07:07
Товарищеские матчи. ЦСКА крупно обыграл «Меркезефенди», «Енисей» уступил «Партизану» и другие результаты
1сегодня, 06:54
Джеди Осман и «Реал» приближаются к заключению сделки
сегодня, 06:39
Женская НБА намерена расширить состав лиги до 16 клубов к 2028 году
вчера, 20:58Фото
«Это было неуважительно по отношению к игре». Пол Джордж прокомментировал высказывание Энтони Эдвардса
8вчера, 20:26
Брэндон Ингрэм пропустил необязательный тренировочный лагерь игроков «Пеликанс»
16вчера, 19:32
Леброн Джеймс набирал более 10000 очков, 2000 подборов и 2000 передач в каждой из своих команд НБА, ранее это удавалось только Кариму Абдул-Джаббару
7вчера, 18:45Фото
«Олимпиакос» официально подтвердил подписание Эвана Фурнье
2вчера, 18:26Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Президент «Миннесоты» Коннелли: «Хотим, чтобы Руди Гобер надолго остался в команде»
1сегодня, 08:47
У «Индианы» впервые за последние 5 лет положительный баланс в таблице WNBA
сегодня, 07:29
Юные баскетболисты из Курска проводят тренировочный сбор в Костромской области
сегодня, 06:05
Энтони Эдвардс принял участие в воссоздании знаменитой фотографии с Кевином Гарнеттом
2сегодня, 05:35Фото
Стефен Карри и Кармело Энтони сфотографировались во время посещения бейсбольного матча
4сегодня, 05:02Фото
Джереми Лин остался в «Нью Тайбэй Кингз» на второй год по текущему контракту
2вчера, 20:03
Американский форвард Джейдин Паркер присоединился к АЕКу
вчера, 19:50
Давис Бертанс будет готовиться к новому сезону в тренировочном лагере «Голден Стэйт»
1вчера, 19:18
Тимоте Луваву-Кабарро о переходе в «Басконию»: «Гершон Ябуселе хорошо отзывался о Пабло Ласо. Я здесь всего неделю, но отношение – фантастическое»
вчера, 19:05
Александер Бальцеровски перешел в «Уникаху»
вчера, 16:59Фото