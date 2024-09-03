«Црвена Звезда» представила комплект домашней формы на сезон-24/25

«Црвена Звезда» представила новую домашнюю форму на сезон-24/25

Сербская команда продолжила сотрудничество с известным немецким производителем спортивного инвентаря Adidas.

В марте 2025 года «Црвена Звезда » отпразднует 80-летие с момента основания клуба.

Фото : Соцсети «Црвены Звезды»