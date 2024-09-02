Майк Бибби о Джоше Смите: «Самый атлетичный из всех, кого я видел»

Майк Бибби поделился мнением о победителе данк-контеста-2005 Джоше Смите

«Самый атлетичный из тех, с кем я играл, да и вообще из виденных мной на площадке.

Этот мазафакер делал все, что хотел, когда выходил на открытое пространство. Он был монстром на открытом пространстве, я всегда старался вывести его в такую позицию», – вспомнил экс-игрок «Атланты».