Дамьен Инглис продолжит карьеру в Японии
Дамьен Инглис переезжает в Японию
Тяжелый форвард (29 лет, 206 см) заключил контракт с «Йокогамой».
Инглис провел сезон-23/24 в составе «Валенсии». В 23 матчах Евролиги француз набирал 8,2 очка и 4,7 подбора в среднем за игру.
Испанский клуб в июне решил воспользоваться опцией выхода в контракте Дамьена.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: b-corsairs.com
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