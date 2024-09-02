Дамьен Инглис продолжит карьеру в Японии

Дамьен Инглис переезжает в Японию

Тяжелый форвард (29 лет, 206 см) заключил контракт с «Йокогамой».

Инглис провел сезон-23/24 в составе «Валенсии». В 23 матчах Евролиги француз набирал 8,2 очка и 4,7 подбора в среднем за игру.

Испанский клуб в июне решил воспользоваться опцией выхода в контракте Дамьена.