«Бостон» может начать сезон с 14 игроками в составе, несмотря на подписание Лонни Уокера
Лонни Уокеру не гарантировано место в составе «Бостона»
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Селтикс» могут отчислить 25-летнего защитника и начать сезон-24/25 с 14 баскетболистами в заявке.
Уокер провел минувший сезон в «Бруклине», набирая 9,7 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи за 17,4 минуты в среднем. Лонни реализовал 38,4% трехочковых бросков.
Сезон-24/25 станет для Уокера 7-м в лиге. Защитник был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2018 НБА под 18-м номером.
Уокер подписал с клубом негарантированное соглашение по схеме Exhibit 10.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
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