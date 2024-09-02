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«Бостон» может начать сезон с 14 игроками в составе, несмотря на подписание Лонни Уокера

Лонни Уокеру не гарантировано место в составе «Бостона»

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, «Селтикс» могут отчислить 25-летнего защитника и начать сезон-24/25 с 14 баскетболистами в заявке.

Уокер провел минувший сезон в «Бруклине», набирая 9,7 очка, 2,2 подбора и 1,3 передачи за 17,4 минуты в среднем. Лонни реализовал 38,4% трехочковых бросков.

Сезон-24/25 станет для Уокера 7-м в лиге. Защитник был выбран «Сан-Антонио» на драфте-2018 НБА под 18-м номером.

Уокер подписал с клубом негарантированное соглашение по схеме Exhibit 10.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Athletic
возможные переходы
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logoНБА
logoЛонни Уокер
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