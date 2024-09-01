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Ройс Хэмм: «В Лиге каждая команда сильна и способна перевернуть ход игры в свою пользу»

Ройс Хэмм прокомментировал итоги Кубка Хайретдинова

Парма, в которую центровой перешел этим летом, заняла последнее место, уступив хозяевам турнира из Нижнего Новгорода и «Автодору» в матче за 3-е место.

«Турнир в Нижнем Новгороде был полезен для понимания того, над чем еще нужно работать. В первом матче с хозяевами паркета мы играли слишком мягко, уже со старта в нашей игре не было соревновательного духа. Позволили «Пари НН» разогнаться и диктовать условия и темп игры вместо того, чтобы самим оказать давление на их домашней арене. Тренер внёс коррективы, но нам не удалось переломить ход игры. Сейчас команде не хватает ключевых игроков, которые помогут в ближайшее время, но нам необходимо даже в таких ситуациях проявлять больше бойцовского характера, чтобы держать лидерство со старта и доводить дело до победы.

В матче с «Автодором» мы показали противоположный баскетбол. Считаю, что бились весь матч как команда и лидировали большую часть игры. В концовке совершили ошибки, которые стоили нам победы. Мы знаем, что в Лиге каждая команда сильна и способна перевернуть ход игры в свою пользу. Поэтому недостаточно хорошо играть лишь три четверти, нужно вести игру до самого победного конца. Хочу отметить наших молодых парней, привнесших искру в нашей игре, которая придала нам сил», – заключил Хэмм.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Пармы»
товарищеские матчи
logoАвтодор
logoБК Пари Нижний Новгород
logoЕдиная лига ВТБ
logoПарма
Ройс Хэмм
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