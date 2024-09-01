«Самара» победила в Кубке Хайретдинова

Кубок Хайретдинова закончился победой «Самары»

В предсезонном турнире в Нижнем Новгороде сыграли «Самара», «Пари НН», «Автодор» и «Парма».

В финале «Самара» обыграла хозяев турнира со счетом 90:70. Наиболее результативным в составе победителей стал форвард Хэйден Далтон, набравший 18 очков.

Бронзовым призером стал «Автодор», одолевший «Парму» с минимальным преимуществом в счете – 69:68.

Товарищеский турнир памяти основателя «Нижнего Новгорода» Александра Владимировича Хайретдинова прошел в 4-й раз.